Земфира вслед за Пугачевой заявила, что каждый день молится: но эта певица о другом

Молиться стало модно среди российских звезд, которые покинули страну в трудный период. Алла Пугачева недавно опубликовала в своих соцсетях пост, в котором заявила, что взывает к Богу о помощи.
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«Молюсь о вас и мире на Святой земле! Я счастлива!» — написала народная артистка в микроблоге, обращаясь к землякам, которые поддержали ее морально.
Певица Земфира, выступая с концертом на Кипре, тоже неожиданно призналась, что каждый день молится, правда патетика звезды была несколько иной. Она обвинила свою страну во всем происходящем и заявила – она молится...».