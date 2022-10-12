Земфира вслед за Пугачевой заявила, что каждый день молится: но эта певица о другом

«Молюсь о вас и мире на Святой земле! Я счастлива!» — написала народная артистка в микроблоге, обращаясь к землякам, которые поддержали ее морально.

Певица Земфира, выступая с концертом на Кипре, тоже неожиданно призналась, что каждый день молится, правда патетика звезды была несколько иной. Она обвинила свою страну во всем происходящем и заявила – она молится...».