«Кончики посеклись, в мох скатались»: Пугачева натянула истрепанный, нечесаный парик

Алла Пугачева большая любительница париков. В ассортименте у Примадонны есть и любимые шиньоны, которые она примеряет чаще. Так, многие поклонники заметили, что артистке стоило бы сменить парик, отправив некоторые особенно истрепанные экземпляры на помойку.

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В Израиле на одном из светских раутов жена шоумена Максима Галкина* щегольнула в заношенном парике с пережженной челкой.

«О, это видимо любимый паричок АБ?», «Этому шиньону самое место на помойке, свою службу, поди, уже сослужил, выглядит замызганным», «А что других париков не нашлось?», «Кончики посеклись, в мох скатались», «Нечесаный парик словно с манекена, который на рынке простоял под снегом», — написали фолловеры.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.