Орбакайте удивила фанатов новым образом: японское кимоно и палочки в волосах

Певица Кристина Орбакайте показала подписчикам в соцсети оригинальный модный образ — в японском стиле. На фото певица красуется в синем кимоно с крупным цветочным принтом и высоким воротником. В руках она держит деревянные четки, а в пучок волос на голове по-японски воткнуты две деревянные палочки.

Напомним, что в Сети то и дело появляются слухи о том, что Орбакайте, следуя примеру своей матери, Аллы Пугачевой, уезжает или уже уже уехала из России. Но слухи оказываются всего лишь слухами, и Кристина до сих пор находится в родной стране.

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