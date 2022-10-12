Рассекретили мальчика, который провожал Пугачеву с детьми в Израиль: настоящая верность

Многие думают, что за границу сбежала не только Алла Пугачева, но и все ее родственники. По крайней мере, о ее внуках Дени Байсарове и Никите Преснякове ходят самые противоречивые слухи. Им приписывают страны от Америки до Эстонии сейчас. И только дочь Кристины Орбакайте замечена гордо поющей в Крыму.

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На самом деле, доподлинно известно, что пока в России остается внучатый племянник Аллы Пугачевой Женя Пугачев и его родители Евгений и Виктория.

Как сообщает КП, именно Женя провожал Аллу Борисовну в аэропорт, когда та решила отправиться в Израиль с сыном Гарри дочкой Лизой во второй раз в сентябре.

Мальчик уже лет семь под опекунством Аллы Пугачевой, а ее друг и водитель Игорь Польшиков воспитывает его как родного сына. Женя, к слову, называет его папой, а не родного отца Евгения. Тот несколько лет назад занаркоманился и был отправлен на лечение Примадонной в Израиль.

Сейчас, похоже, он взялся за ум, ведет здоровый образ жизни, воспитывает дочку Аллу. Возвращать Женю к Евгению Алла Пугачева не собирается и даже не позволяет ему встречаться с ним.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.