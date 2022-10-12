«Один глаз слипся?»: 73-летняя Пугачева нанесла макияж на «скуластое» лицо

Алла Пугачева вместе с 9-летними двойняшками Гарри и Лизой улетела в Израиль на частном джете. Оказавшись за границей Примадонна успела выйти на связь с поклонниками, сообщив, что она счастлива оказаться на Святой Земле.

Похоже, что певица с головой погрузилась в светскую жизнь. Она повидалась с Земфирой и Ренатой Литвиновой. В Сети бурно обсуждают свежий снимок жены шоумена Максима Галкина*.

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С лица Примадонны не сходит улыбка. Прихвастнув белоснежными зубками, артистка показала, что была рада встретиться с Земфирой. Для выхода в свет Алла Борисовна подкрасилась: нанесла тени на веки, тушь на ресницы, помаду на губы и плотный тон, скрыв морщинки.

«С макияжем переборщила, аж глаз склеился», «А что с глазами? Разных размеров», «Сплющился глазик», «Скуластенькая», «Один глаз слипся?», «Скулы по моде! Точеные», - пишут фолловеры.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента