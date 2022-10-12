Советовала Хромченко: Стриженова умело создала эффект стройности при помощи английского банта

Стоит отметить, что Стриженова внимательно следит за трендами, но при этом отдает предпочтение старой доброй классике.

В ее модном арсенале немало блузок и платьев с английским бантом, который уже несколько сезонов подряд вновь обретает популярность, но при этом никогда не теряет своей актуальности.

В одном из выпусков звезда примерила белую блузку, распустив бант. Таким образом Екатерина умело вытянула свой силуэт, сделав его стройнее. Именно так советовала поступать ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко на одной из программ.