«Точно не ждать»: Пугачева готовилась к побегу задолго до февральских событий

По словам Сергея Дворцова, он заглянул как-то к модельеру, другу Примадонны Игорю Гуляеву в то время, когда пандемия уже стала сходить на нет, а о надвигающихся геополитических событиях еще никто не подозревал. И тот ему рассказал, что Пугачева может уехать скоро из страны и вообще в ближайшие годы выступать в России не будет.

Тогда Дворцов ничего понял, ведь все у Аллы Борисовны благополучно, ее любят соотечественники, дети, внуки… Но позже понял смысл этих слов.

«С учетом того, что сейчас происходит, мне кажется, что теперь Аллу Борисовну в ближайшие пять лет можно точно не ждать», — заявил Дворцов МК.ru.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.