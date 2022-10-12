«Дождалась!»: Камилла будет зваться королевой-консортом и получит корону

Новость, которую озвучила некоторое время назад пресс-служба Букингемского дворца, весьма огорчила британских подданных. Оказалось, что 6 мая 2023 года, когда король Карл III будет коронован в соответствии со всеми традициями, корону на голову наденет и его супруга Камилла.
Принц Чарльз после смерти своей матери Елизаветы II стал королем, а Камилла отныне зовется так: «Ее Величество королева-консорт».
Многим британцам новость о грядущей коронации Камиллы не понравилась. Ведь они знают, что с этой женщиной Чарльз изменял Диане и что самая народная принцесса на дух не переносила соперницу.
«Это просто шок, что Камилла будет коронована. Ей следовало бы отойти на задний план и не высовываться. Происходящее свидетельствует лишь об отсутствии здравого смысла и проницательности у короля Чарльза, и, честно говоря, кажется, что это решение принял он, а не сама Камилла», — написал один из британцев.
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В прошлый раз звание королевы-консорта в 1937 году получала Елизавета — жена короля Георга VI. А вот принц Филипп, отец нынешнего короля, так и не стал королем-консортом. Он до самой смерти оставался просто принцем и герцогом Эдинбургским.
Судя по всему, Елизавета II своего мужа любила меньше, чем Карл III любит свою жену. Хотя к Филиппу народ наверняка был бы благосклоннее. Камиллу и Карла между тем продолжают ругать на чем свет стоит.
«Они оба должны были отказаться от престола в пользу Уильяма», — заявляют люди.