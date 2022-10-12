«Дождалась!»: Камилла будет зваться королевой-консортом и получит корону

Новость, которую озвучила некоторое время назад пресс-служба Букингемского дворца, весьма огорчила британских подданных. Оказалось, что 6 мая 2023 года, когда король Карл III будет коронован в соответствии со всеми традициями, корону на голову наденет и его супруга Камилла.

Принц Чарльз после смерти своей матери Елизаветы II стал королем, а Камилла отныне зовется так: «Ее Величество королева-консорт».

Многим британцам новость о грядущей коронации Камиллы не понравилась. Ведь они знают, что с этой женщиной Чарльз изменял Диане и что самая народная принцесса на дух не переносила соперницу.

«Это просто шок, что Камилла будет коронована. Ей следовало бы отойти на задний план и не высовываться. Происходящее свидетельствует лишь об отсутствии здравого смысла и проницательности у короля Чарльза, и, честно говоря, кажется, что это решение принял он, а не сама Камилла», — написал один из британцев.

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