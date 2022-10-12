«Словно ранняя стадия деменции»: Земфиру за ее выходку на Кипре сокрушительно распек Худяков

Сейчас Земфира решила устроить большие гастроли по странам, где со сцены не только поет, но и, как это водится у «беглецов», произносит слова отречения от места, где родилась.

На Кипре Земфира обвинила Россию во всех мировых бедах и сказала, что каждый день молится за то, чтобы ее страна прекратила это. Депутат Роман Худяков удивился такому поведению.

«Земфиру Рамаданову, звезду 90-х, которая по-прежнему считает себя «звездой», хотя давно уже утратила всякий талант, даже жалко немного. <…> Ведет себя так, словно у нее голова отравлена наркотиками или же ранняя стадия деменции. При этом я бы хотел подчеркнуть оборот «словно». Наркотики она, видимо, не употребляла — Евгений Гришковец, на которого она подала за такое утверждение в суд, уже оправдывался — хотя кто его знает. Да и деменция — диагноз, который сначала надо поставить, а кто ж его захочет себе в личное дело?!»* — распек Земфиру Роман Худяков в своем телеграме.

* Сохранены авторская стилистика, грамматика и пунктуация.