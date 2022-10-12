Почему Пугачева решила породниться с собственным водителем: отдала ребенка на воспитание

Алла Пугачева несколько лет назад породнилась с собственным водителем Игорем Польшиковым. Именно ему звезда доверила сейчас свой замок в Грязи, уехав к мужу в Израиль.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Польшиков, как пишет КП, уже 30 лет служит у Пугачевой и уже давно перешел из разряда работников в категорию верных друзей. А после того, как взял на воспитание приемного сына Аллы Борисовны Женю Пугачева, стал еще и родственником.

Женя является внуком брата Аллы Пугачевой Евгения, который умер в 2011 году. Примадонна заботилась о его сыне Владе, давала ему деньги, но тот стал безнадежным наркоманом вместе со своей женой. В итоге звезда приняла решение забрать у него наследника, оформила над ним опекунство, а опустившуюся родню предпочла забыть.

К мальчику постепенно сильно прикипел Игорь Польшиков, поэтому Алла Борисовна со спокойной душой отдала его на воспитание верному товарищу.