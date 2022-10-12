Почему Пугачева решила породниться с собственным водителем: отдала ребенка на воспитание

Алла Пугачева несколько лет назад породнилась с собственным водителем Игорем Польшиковым. Именно ему звезда доверила сейчас свой замок в Грязи, уехав к мужу в Израиль.
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Польшиков, как пишет КП, уже 30 лет служит у Пугачевой и уже давно перешел из разряда работников в категорию верных друзей. А после того, как взял на воспитание приемного сына Аллы Борисовны Женю Пугачева, стал еще и родственником.
Женя является внуком брата Аллы Пугачевой Евгения, который умер в 2011 году. Примадонна заботилась о его сыне Владе, давала ему деньги, но тот стал безнадежным наркоманом вместе со своей женой. В итоге звезда приняла решение забрать у него наследника, оформила над ним опекунство, а опустившуюся родню предпочла забыть.
К мальчику постепенно сильно прикипел Игорь Польшиков, поэтому Алла Борисовна со спокойной душой отдала его на воспитание верному товарищу.
Водитель звезды Игорь Польшиков. Фото: Евгения Гусева/ КП
Сейчас Женя не хочет знать своих настоящих родителей и считает Игоря Польшикова отцом. Часто Женя бывает в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.
* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.