Стало известно, на кого Пугачева оставила свой замок: как выглядит красавец-водитель (фото)

Для Аллы Пугачевой он больше, чем просто нанятый на службу человек. Много лет назад она фактически породнилась с ним, когда Игорь Польшиков взял на воспитание приемного сына певицы Женю Пугачева. Женя - внук умершего брата певицы Евгения Пугачева, сын которого Влад оказался непутевым наркоманом.

Также за замком в Грязи присматривают два охранника, поскольку в нем много антикварных дорогих вещей, собранных Максимом Галкиным*.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.