Стало известно, на кого Пугачева оставила свой замок: как выглядит красавец-водитель (фото)

Алла Пугачева в свой короткий визит в Москву так и не продала свой дом в Грязи. Впрочем, вполне вероятно, что такой цели и не было, ведь народная артистка не заявляла об этом открыто.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Журналисты КП выяснили, что сейчас за ее роскошным замком приглядывает ее сотрудник, который верно служит в семье уже 30 лет. Это импозантный водитель Игорь Польшиков, так рассказали люди близкие к окружению Примадонны.
Водитель звезды Игорь Польшиков. Фото: Евгения Гусева/ КП.
Для Аллы Пугачевой он больше, чем просто нанятый на службу человек. Много лет назад она фактически породнилась с ним, когда Игорь Польшиков взял на воспитание приемного сына певицы Женю Пугачева. Женя - внук умершего брата певицы Евгения Пугачева, сын которого Влад оказался непутевым наркоманом.
Также за замком в Грязи присматривают два охранника, поскольку в нем много антикварных дорогих вещей, собранных Максимом Галкиным*.
* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.