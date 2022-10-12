«Трусы на лоб бы еще натянула»: Клава Кока устроила безобразные танцы с подругой, отказавшись от парня

Вместе с тем Клаву Коку стали часто видеть с Мари Краймбрери. Знаменитости сильно сдружились, ходят вместе на прогулки и готовятся к совместному шоу.

В личном блоге Клава Кока показала танец, который они готовят для своих поклонников. Приятельницы не стали мудрствовать с одеждой, показавшись перед публикой в топах-бра и джоггерах. При этом у Мари Краймбрери выглядывали из-под брюк трусы.

Артистки терлись во время танца друг об друга, вызывая оторопь у людей.

«А что так высоко трусы и так низко штаны?», «Штаны-то на вырост, подшили бы или лямки можно, резинку можно вшить потуже», «Как всегда, самолюбование и самореклама самих себя. Это не есть хорошо», «Правильно, что на груди нарисованы крестики... Ведь груди-то действительно нет», «Трусы на лоб бы еще натянула», — написали в комментариях Telegram-канала Клавы Коки люди.