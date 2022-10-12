«Теребить свою «сарделечку» 10–12 раз в месяц»: певец Витас объяснил, почему у него не будет камней в почках

Певец Виталий Грачев, более известный слушателям как Витас, намекнул своим подписчикам в соцсети на то, что регулярно занимается мастурбацией. Из-за отсутствия смайликов сложно сказать, пошутил артист или же он был серьезен.

В своем аккаунте в социальной сети Витас сделал репост забавного видео, где человек в костюме врача заявляет:

«Чтобы избежать появления камней в почках, необходимая профилактика — это теребить свою сарделечку 10–12 раз в месяц. И все будет хорошо».

Витас оставил под видео свой комментарий.

«У меня никогда не будет камней в почках», — написал он.

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