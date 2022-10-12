Почему Диана ненавидела бы Меган Маркл: признание близкого друга принцессы

Вместе с тем близкий друг принцессы Дианы, который работал во дворце дворецким, Пол Баррелл убежден, что его приятельница моментально раскусила бы свою скандальную невестку, хотя и признает, что обе знаменитости отличаются сильным характером. Но на этом их сходство заканчивается.

Баррелл убежден, что сопоставлять Диану и Меган нельзя. Одной нужна слава, другой – мир и добро.

«Меган пережила лишь малую толику того, через что прошла Диана. Она была в королевской семье 20 месяцев, а для Дианы это длилось 16 лет! Меган было намного легче, чем Диане. В 36 лет Меган знала, во что ввязывается, в отличие от Дианы, которая была всего лишь подростком. В глубине души Диана хотела делать добро», - рассказал друг принцессы Дианы.

По его словам, Диана даже после ухода из семьи осталась верна своим принципам и никогда не гналась за славой. В первую очередь для нее были важны благотворительная деятельность и ее сыновья Гарри и Уильям.

Источник: Closer.