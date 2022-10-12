«Лихо отплясывали»: в Сети появились видео танцев Пугачевой и Литвиновой

В социальных сетях появилось видео с концерта Земфиры, который прошел вечером 11 октября в Тель-Авиве. На видео показаны певица Алла Пугачева и актриса Рената Литвинова, которые, как выяснилось, слушали Земфиру вместе.

Комментируя видео, пользователи Интернета отметили, что Алла Борисовна и Рената вместе танцуют под музыку, особенно «отжигает» 73-летняя Пугачева.

Напомним, что после концерта Земфира и Пугачева сделали совместное фото.

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