«У нас мог бы быть совершеннолетний ребенок»: Лопырева обратилась к любимому человеку из Ростова-на-Дону

Некоторое время назад Виктория Лопырева вместе с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лео перебралась из США в Россию. Судя по всему, модель довольна тем, что наконец-то может проводить больше времени со своими родственниками и друзьями, основная часть которых, конечно же, живет в ее родной стране.