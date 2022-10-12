«У нас мог бы быть совершеннолетний ребенок»: Лопырева обратилась к любимому человеку из Ростова-на-Дону

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: соцсети

Супермодель и «крошка Иви» знакомы уже больше 20 лет.

Российская модель Виктория Лопырева опубликовала в соцсети поздравление с днем рождения, адресованное ее любимой подруге из Ростова-на-Дону Иветте Живанович.

«С днем рождения, моя единственная «крошка Иви», — написала посол ФИФА.

Иветта — супруга бывшего защитника ФК «Ростов», серба Ивана Живановича. С Лопыревой они дружат очень давно.

«20 лет дружбы... У нас мог бы быть совершеннолетний ребенок», — пошутила Виктория.

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Лопырева поздравила Живанович с днем рождения. Фото: соцсети

Некоторое время назад Виктория Лопырева вместе с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лео перебралась из США в Россию. Судя по всему, модель довольна тем, что наконец-то может проводить больше времени со своими родственниками и друзьями, основная часть которых, конечно же, живет в ее родной стране.

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