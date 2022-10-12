Звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер обвинил Канье Уэста в разжигании ненависти к евреям

Американский актер Дэвид Швиммер, которого прославила роль Росса Геллера в телесериале «Друзья», открыто выступил против рэпера Канье Уэста в связи с заявлениями последнего по поводу евреев.

На своей странице в соцсети Дэвид опубликовал слово «bYE», объединив вместе «Bye» (англ. «пока») и «Ye» - кличку Канье Уэста.

«Антисемитизм растет во всем мире», - написал актер.

Он привел в пример статистику ФБР за 2019 год, согласно которой евреи составляют всего 2,4% населения Соединенных Штатов, но являются жертвами более 60% всех преступлений на почве религиозной ненависти.

«Независимо от того, является ли Канье Уэст психически больным, нет никаких сомнений в том, что он фанатик. Его полные ненависти высказывания призывают к насилию против евреев. Если вы интерпретируете его слова как-то иначе и защищаете его, угадайте что? Вы расист. Если мы не призовем столь влиятельного человека, как Канье, к ответу за его вызывающие разногласия невежественные и антисемитские слова, тогда мы тоже замешаны. Молчание - это соучастие», - заявил Швиммер.

Лайки под постом Дэвида поставили уже более 290 тысяч человек. Одной из тех, кто его поддержал, стала актриса Дженнифер Энистон.

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