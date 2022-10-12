Молодая жена Цекало призналась, что нуждается в помощи психотерапевта

31-летняя супруга продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин, заявила своим подписчикам в социальной сети, что ей не помешала бы помощь психотерапевта.

«Мне нужен психотерапевт, которому я могу писать в течение дня. Что-нибудь вроде: «Энн, угадай какая хрень со мной только что приключилась».

Напомним, что Дарина - актриса и художник. Она постоянно проживает в Лос-Анджелесе и развлекается, публикуя в соцсети свои фотографии, добрая часть которых в выгодном свете показывает ее немаленькую грудь.

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