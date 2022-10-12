«Просто дыши»: Любовь Толкалина показала татуировку в интимном месте

Российская актриса Любовь Толкалина, продолжающая наслаждаться отдыхом на Мальдивских островах, во вторник показала своим подписчикам татуировку.

Надпись, состоящая всего из двух слов, находится под грудью актрисы. Чтобы ее продемонстрировать, Любовь задрала майку и приподняла грудь рукой. Надпись гласит: «Just breathe», что в переводе с английского означает «Просто дыши».

Пару лет назад в интервью актриса упоминала об этой татуировке: «в секретном местечке», как она выразилась. По ее словам, это связано с мировоззрением и мироощущением.

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