Пугачева и Земфира встретились после концерта в Тель-Авиве (фото)

Переехавшая в Израиль Алла Борисовна Пугачева 11 октября побывала на концерте другой знаменитой «беглянки» - Земфиры. Концерт прошел в Тель-Авиве и по его окончании рок-звезда и ее близкая подруга Рената Литвинова встретились с Примадонной.
На фото, опубликованном в соцсетях, две певицы стоят рядом. Они обе одеты в черное. 73-летняя Алла Борисовна освещает кадр белозубой улыбкой, которой позавидовали бы многие голливудские актеры. Обсуждая эту встречу в Сети, люди отмечают, что обе звезды выглядят потрясающе, особенно 46-летняя башкирка.
Кстати, на том же концерте присутствовала еще одна знаменитость - журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Не исключено, что скоро на ее канале мы увидим новое интервью - с одной сбежавшей из России певицей, или сразу с двумя.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Алла Пугачева и Земфира. Фото: соцсети
Напомним, Пугачева хорошо подготовилась к своему отъезду из России 29 сентября: забрала из московской школы документы своих младших детей Гарри и Лизы и выставила на продажу знаменитый замок семьи в деревне Грязь.
На прощание она обозвала своих недругов «холопами» и «рабами».