Пугачева и Земфира встретились после концерта в Тель-Авиве (фото)

Переехавшая в Израиль Алла Борисовна Пугачева 11 октября побывала на концерте другой знаменитой «беглянки» - Земфиры. Концерт прошел в Тель-Авиве и по его окончании рок-звезда и ее близкая подруга Рената Литвинова встретились с Примадонной.

На фото, опубликованном в соцсетях, две певицы стоят рядом. Они обе одеты в черное. 73-летняя Алла Борисовна освещает кадр белозубой улыбкой, которой позавидовали бы многие голливудские актеры. Обсуждая эту встречу в Сети, люди отмечают, что обе звезды выглядят потрясающе, особенно 46-летняя башкирка.

Кстати, на том же концерте присутствовала еще одна знаменитость - журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Не исключено, что скоро на ее канале мы увидим новое интервью - с одной сбежавшей из России певицей, или сразу с двумя.

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