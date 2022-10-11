Даже Саффрон в брюках с подтяжками: Нюша привела подросшую дочку и сына на детскую вечеринку в Дубае

Нюша является известной исполнительницей. Она уже много лет трудится на сцене и может похвастаться большим количеством хитов.

Однако теперь поклонники ждут, когда она порадует их новыми треками. Артистка предпочла сосредоточить внимание на семье. Она в прошлом году стала мамой во второй раз.