Даже Саффрон в брюках с подтяжками: Нюша привела подросшую дочку и сына на детскую вечеринку в Дубае

Нюша является известной исполнительницей. Она уже много лет трудится на сцене и может похвастаться большим количеством хитов.
Однако теперь поклонники ждут, когда она порадует их новыми треками. Артистка предпочла сосредоточить внимание на семье. Она в прошлом году стала мамой во второй раз.
Теперь Нюша заботится не только о дочке Серафиме-Симбе, которой четыре года, но и маленьком сыне Саффроне. Певица лишь недавно перестала скрывать лицо девятимесячного мальчика. Она привозила его в Россию, но недавно звезда снова вернулась в Дубай, так как живот с недавних пор на две страны.
На этот раз артистка предстала в бледно-розовом костюме в пижамном стиле. Она привела детей на праздник. Нюша позволила ей раскрасить руку. Дочка с интересом наблюдала на визажистом. Симба отметилась в пышном платье с узором. Ее волосы были собраны в небрежный пучок. Потом и ей сделали рисунок на руке.
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Появился на детской вечеринке и Игорь Сивов. Он держал на руках сына, который тоже был нарядным. Саффрон предстала в футболке и кремовых брюках с подтяжками. Пока дочка певицы танцевала с другими гостями, мальчик был под присмотром родителей.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие восхитились семейной идиллией. Примечательно, что недавно Нюша рассказала, что пережила измену. Это случилось в прошлом году, но мужа она простила.
Нюша и Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети звезды