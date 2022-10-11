Умерла звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери

Звезда кино умерла в возрасте 96 лет, передает Reuters со ссылкой на заявление семьи. Напомним, что Лэнсбери шесть раз получала премию «Золотой глобус», в том числе за лучшую женскую роль в телесериале «Она написала убийство».

Восемнадцать раз ее номинировали на «Эмми», еще трижды — на премию «Оскар». Актрису пять раз награждали высшей американской театральной премией «Тони».

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В 2013 году Лэнсбери была удостоена почетной премии «Оскар» за более чем семидесятилетний вклад в развитие кинематографа. Напомним, что она также сыграла в картинах «Портрет Дориана Грея», «Маньчжурский кандидат», «Набалдашник и метла», «Смерть на Ниле» и «Моя ужасная няня». Отметим, что сниматься артистка перестала несколько лет назад. В 2018 году вышел ее последний фильм «Пуговицы».