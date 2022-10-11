«Это бесчеловечно»: актриса сериала «Сваты» раздавлена подлым заявлением Анны Кошмал

Сериал «Сваты» — один из самых любимых у российских телезрителей. Актеры, занятые в ситкоме, не раз признавались, что за годы совместной работы сдружились и начали чувствовать себя единой семьей.

Однако несколько месяцев назад все изменилось. Одна из актриса сериала Анна Кошмал начала поливать грязью своих российских коллег.

Заявления молодой актрисы были одно жестче другого. На днях Анна Кошмал позволила себе злорадное высказывание, которое ужаснуло тех, кто еще недавно работал с ней на одной съемочной площадке.