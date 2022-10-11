«Как игрушки»: Ирина Пегова в черной водолазке похвасталась своим фантастическим достижением

Звезда театра и кино Ирина Пегова в эти дни находится в Нижегородской области. Судя по всему, актриса совмещает приятное с полезным — отдых и прогулки по лесу с работой.

Как выяснилось, Ирина Пегова еще и заядлая собирательница грибов. В микроблоге она поделилась снимком, на котором показала, сколько белых грибов собрала в лесу.

В кадре Ирина Пегова предстала в черной водолазке, держа в руках весьма живописные грибы.

Рядом на столе их лежит целая горка.