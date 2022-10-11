«Как игрушки»: Ирина Пегова в черной водолазке похвасталась своим фантастическим достижением

Звезда театра и кино Ирина Пегова в эти дни находится в Нижегородской области. Судя по всему, актриса совмещает приятное с полезным — отдых и прогулки по лесу с работой.
Как выяснилось, Ирина Пегова еще и заядлая собирательница грибов. В микроблоге она поделилась снимком, на котором показала, сколько белых грибов собрала в лесу.
В кадре Ирина Пегова предстала в черной водолазке, держа в руках весьма живописные грибы.
Рядом на столе их лежит целая горка.
«Вот это улов! Спасибо природе и погоде, и добрым людям!» — подписала кадр Ирина Пегова.
На фото Ирина Пегова счастливо улыбается, довольная своей результативной вылазкой в лес.
Ирина Пегова. Фото: соцсети
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Поклонники Ирины Пеговой дали понять, что по-белому завидуют такому урожаю.
«Грибочки как игрушки, как будто ненастоящие», «Вот никакой я не любитель грибов, но на ваши фото смотреть — одно удовольствие! Какая красота, такие грибы знатные, и поди запах умопомрачительный, аппетитный, запах леса, осени, счастья», «Сдается мне, грибы тоже не против, когда такой охотник!» — высказались в Сети.