В «Современнике» отменили скандальную постановку с Лией Ахеджаковой

Московский театр «Современник» не раз критиковали из-за спектакля «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли. В сценарии присутствует нецензурная брань и пропаганда однополой любви.

Во вторник, 11 октября, на сайте театра появилось сообщение о том, что спектакль отменили. Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть.

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В ноябрьской афише «Первый хлеб» тоже не значится. При этом другой спектакль с участием Ахеджаковой по-прежнему идет в театре.