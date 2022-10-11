Валерия Чекалина рассказала, что нужно в условиях кризиса, чтобы выглядеть модно и современно

Валерия Чекалина является одной из самых известных блогеров в стране. Она привыкла к тому, что ее называют просто Лерчик. По уровню дохода она на седьмом месте среди всех отечественных звезд в списке в Instagram (запрещенная в Российской Федерации социальная сеть). Валерия демонстрирует успех в личной жизни и работе.
В новом интервью Чекалина призналась, что рождение сына ей почти не прибавило хлопот. Так как у нее растут двойняшки, заботиться о малыше Льве ей не сложно. Сама блогерша запустила свой бренд косметики. По ее словам, приоритетность красивой фигуры и ухоженной кожи неизменна, поэтому девушки во все времена стремились быть стройными, ухоженными, молодыми и счастливыми.
Также Валерия раскрала, какой макияж в моде этой осенью. Она использует стрелки и карандаш бирюзового цвета для подчеркивания границы нижнего века.
«Персиковый мономакияж, когда губы, щеки и веки окрашены одним цветом, будет трендом осени. Моя любимая палетка, конечно же, Letique. Использую в ней все персиковые, бирюзовые, розовые цвета и обязательно хайлайтер», — поделилась блогерша.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Она посоветовала наносить во внутренний уголок глаза побольше хайлайтера, чтобы взгляд был открытым. А также Чекалина раскрыла, что нужно в условиях кризиса, чтобы выглядеть модно и современно.
«Не думаю, что сейчас есть какие-либо проблемы с тем, чтобы одеваться модно и современно. Абсолютно любая модная вещь представлена в разных ценовых сегментах. Так что для того, чтобы быть в тренде, не нужны огромные деньги, нужно только желание выглядеть эстетично и стильно», — высказалась звезда в беседе с сайтом «А теперь внимание!».