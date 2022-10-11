Валерия Чекалина рассказала, что нужно в условиях кризиса, чтобы выглядеть модно и современно

Также Валерия раскрала, какой макияж в моде этой осенью. Она использует стрелки и карандаш бирюзового цвета для подчеркивания границы нижнего века.

«Персиковый мономакияж, когда губы, щеки и веки окрашены одним цветом, будет трендом осени. Моя любимая палетка, конечно же, Letique. Использую в ней все персиковые, бирюзовые, розовые цвета и обязательно хайлайтер», — поделилась блогерша.

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Она посоветовала наносить во внутренний уголок глаза побольше хайлайтера, чтобы взгляд был открытым. А также Чекалина раскрыла, что нужно в условиях кризиса, чтобы выглядеть модно и современно.