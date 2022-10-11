Названа дата коронации короля Карла III

Британские СМИ со ссылкой на представителей Букингемского дворца сообщили о дате коронации короля Карла III.
Церемония состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.
«Его Величество король Карл III будет коронован вместе с королевой-консортом», — приводят СМИ заявление Букингемского дворца.
Проведет церемонию архиепископ Кентерберийский. Как сообщается, она сохранит традиции прошлых коронаций, но вместе с тем будет учитывать и современные реалии.
Напомним, Карл III стал королем после смерти матери, королевы Елизаветы II. Восхождения на престол он ждал семьдесят лет.
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По материалам The Guardian