Сразу идеальная фигура: Лера Кудрявцева в комбинезоне цвета Барби и лодочках щегольнула на съемках

На этот раз Кудрявцева облачилась в комбинезон с воротником и акцентом на талии. Наряд с узкими брюками также подчеркнул ее стройные ноги. Телеведущая отметилась в гримерном вагончике. Она скинула тапочки и надела туфли-лодочки в тон наряду. Стилисту отмечают, что монохромные образы выглядят дороже и визуально стройнят.

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