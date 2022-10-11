Сразу идеальная фигура: Лера Кудрявцева в комбинезоне цвета Барби и лодочках щегольнула на съемках

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру и может похвастаться большим опытом. Блондинка не скрывает, что любит проводить время с семьей. Она растит дочку Марию вместе с молодым мужем Игорем Макаровым. Однако в 51 год звезда также не перестает работать и даже иногда снимается в кино.
Примечательно, что Лера в последнее время часто хвастается нарядами. Примечательно, что недавно она облачилась в платье в горох, а также показала один из любимых брючных костюмов. А вечером 11 октября блондинка снова оказалась на съемках, но не в привычной гримерке.
На этот раз Кудрявцева облачилась в комбинезон с воротником и акцентом на талии. Наряд с узкими брюками также подчеркнул ее стройные ноги. Телеведущая отметилась в гримерном вагончике. Она скинула тапочки и надела туфли-лодочки в тон наряду. Стилисту отмечают, что монохромные образы выглядят дороже и визуально стройнят.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Лера в 51 год. Многие отметили, что комбинезон сделал ее фигуру идеальной. К тому же, ей часто подбирают наряды именно этого цвета. В них телеведущая выглядит моложе. Также напомним, что в этом сезоне яркие цвета в тренде. Это касается розового, синего, зеленого и желтого.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды