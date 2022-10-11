Пробирался пешком через границу: стало известно, когда и как внук Пугачевой Пресняков покинул Россию

Местонахождение старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова не дает покоя фанатам молодого человека.

На прошлой неделе стало известно, что музыкант и актер покинул Россию и сейчас находится в США.

Сам Никита Пресняков хранит молчание, не отвечая на телефонные звонки и призывы выйти на связь в соцсети.

Между тем, его загадочное исчезновение обрастает детективными подробностями. Как стало известно, границу Никита Пресняков пересекал пешком на одном из пешеходных пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой.

Так делают те, кто хочет избежать очередей на автомобильном пункте пропуска. Они доезжают до границы на такси, переходят через мост пешком и на той стороне садятся в другое такси.

По некоторым данным, у Никиты Преснякова есть гражданство Литвы, так что виза ему не нужна и на него не распространяются недавно принятые ограничения.

Сообщается, что Россию Никита Пресняков покинул еще 24 сентября — на третий день после объявления частичной мобилизации.

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По материалам 5-tv.ru