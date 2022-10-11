«Нарушенные нормы закона»: известный адвокат — о возможности лишения родительских прав Галкина* и Пугачевой

Известный адвокат Эльман Пашаев отреагировал на инициативу своего коллеги Ярослава Михайлова. Тот подал в прокуратуру заявление с требованием лишить родительских прав Максима Галкина*.

По мнению Ярослава Михайлова, детям Максима Галкина* небезопасно находиться рядом с таким отцом, якобы тот плохо влияет на эмоциональное состояние Гарри и Лизы.

Эльман Пашаев с таким подходом категорически не согласен. Он считает, что Максим Галкин* и Алла Пугачева прекрасно справляются со своими родительскими обязанности, и нет абсолютно никаких оснований, чтобы лишать их прав на детей.

«Эта безграмотность зашкаливает. У заявления должны быть основание, предмет и нарушенные нормы закона. Это опасно», — отметил Эльман Пашаев.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам 5-tv.ru