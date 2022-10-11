«Невеста»: Млодик подловила, как ее старшая дочь от Виторгана в белом кукольном платье поет песню

В известной семье Ирины Млодик и Эммануила Виторгана подрастают двое дочерей-погодок Этель и Клара.

Родители обожают своих очаровательных малышек и гордятся ими. Старшая наследница Ирины Млодик и Эммануила Виторгана явно унаследовала музыкальные таланты.

В микроблоге Ирина Млодик поделилась видео, которым запечатлела, как они с Этель на два голоса поют песню Игоря Николаева «Невеста».