«Невеста»: Млодик подловила, как ее старшая дочь от Виторгана в белом кукольном платье поет песню

В известной семье Ирины Млодик и Эммануила Виторгана подрастают двое дочерей-погодок Этель и Клара.
Родители обожают своих очаровательных малышек и гордятся ими. Старшая наследница Ирины Млодик и Эммануила Виторгана явно унаследовала музыкальные таланты.
В микроблоге Ирина Млодик поделилась видео, которым запечатлела, как они с Этель на два голоса поют песню Игоря Николаева «Невеста».
«Невеста, в этот светлый миг ты прекрасней всех.
Невеста, нежный поцелуй и счастливый смех.
Невеста, нереальный свет в белых облаках.
Невеста, облако любви на моих руках,
На моих руках…» — выводят мама и дочка.
Малышка Этель при этом облачена в белое платье, а ее голову украшает ободок. Выглядит крошка словно кукла-невеста, которые популярны среди маленьких девочек.
Дочь Млодик и Виторгана Этель. Фото: соцсети
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«Певицей не будет, слава богу, хотя слух есть…Я сама когда-то закончила консерваторию по классу альта, знаю, какой это труд — быть музыкантом», — подписала кадры Ирина Млодик.