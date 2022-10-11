«Хитяра осени»: Наталья Рудова в короткой «юбке-школьнице» и лоферах едва прикрыла свой тыл

На этот раз Рудова решила похвастаться обновками. Она примерила наряд школьницы. Актриса облачилась в короткую серую юбку с карманами и свитер черного цвета. Также она дополнила свой аутфит лоферами на толстой подошве.

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