Животик уже ого-го! Беременная Фахрийе Эвджен подчеркнула изменившиеся формы в обтягивающем наряде

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Напомним, Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит уже несколько лет живут в браке, у пары есть сын Каран, которому три года.