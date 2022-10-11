Животик уже ого-го! Беременная Фахрийе Эвджен подчеркнула изменившиеся формы в обтягивающем наряде

Звезды турецких сериалов, супружеская пара Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит ждут второго ребенка.
Пара до последнего времени старалась не привлекать внимания к новости о предстоящем пополнении в семье. Но судя по всему, Фахрийе Эвджен решила, что настал момент продемонстрировать свою беременность.
На своей страничке в соцсети Фахрийе Эвджен поделилась кадром, на котором отчетливо виден ее округлившийся животик.
Фахрийе облачилась в обтягивающий наряд и запечатлелась в профиль, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что она находится в счастливом ожидании малыша.
Фахрийе Эвджен показала животик. Фото: соцсети
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Напомним, Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит уже несколько лет живут в браке, у пары есть сын Каран, которому три года.