Прильнула губами к темным волосикам: Ефременкова зацеловала одного из сыновей-близнецов

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова круглые сутки находится рядом с новорожденными сыновьями-близнецами.
С одной стороны, молодая мама признается, что очень устает от постоянных забот о малышах, их капризов по ночам и постоянного недосыпа. С другой, Юлия Ефременкова, конечно же, наслаждается первыми днями материнства.
В микроблоге она поделилась видео с участием одного из сыновей-близнецов.
Кроху Юлия Ефременкова положила рядом с собой на кровать. Она зацеловала малыша, нежно касаясь губами его личика и темных волос.
«Как хорошо с мамой на кроватке! Да, сына мой? Да, мой любимый? Кряхтели, кряхтели, мамочка взяла, и мы успокаиваемся», — понежничала Юлия Ефременкова с малышом.
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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября в результате кесарева сечения. Пока малыши вместе с мамой находятся в больнице.