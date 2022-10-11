Прильнула губами к темным волосикам: Ефременкова зацеловала одного из сыновей-близнецов

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова круглые сутки находится рядом с новорожденными сыновьями-близнецами.

С одной стороны, молодая мама признается, что очень устает от постоянных забот о малышах, их капризов по ночам и постоянного недосыпа. С другой, Юлия Ефременкова, конечно же, наслаждается первыми днями материнства.

В микроблоге она поделилась видео с участием одного из сыновей-близнецов.