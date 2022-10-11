Азиза собралась венчаться с молодым мужем: о разводе нет и речи

Азиза больше года счастлива в браке с Алессандро Лортэ. Правда, отношения пары не всегда были безоблачными. В какой-то период певица даже утверждала, что хочет развестись с 42-летним мужем.
К счастью, супруги преодолели кризис. По словам Азизы, в недалеком будущем они с Алессандро планируют обвенчаться.
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58-летняя артистка призналась, что о таинстве они с избранником договорились еще до похода в ЗАГС, однако обстоятельства не складывались. Сначала пара не могла выбрать подходящую дату из-за многочисленных церковных праздников, затем у звезды были проблемы с платьем.
Теперь же все преграды остались в прошлом. Влюбленные планируют церемонию, которая должна будет пройти в Сергиевом Посаде, где они проживают и где начинались их отношения.
«Мы уже определились с датой. Венчание, дай бог, у нас пройдет в следующем году: поздней весной, ближе к лету. Алессандро постоянно мне говорит: «Мы должны быть связаны Богом!» Я с этим согласна», — рассказала Азиза «МК».