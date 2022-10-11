Мадонна подразнила публику пришитыми ягодицами, туго обтянув их черными легинсами

64-летняя мировая знаменитость, певица Мадонна продолжает удерживать интерес поклонников. Теперь, правда, не с помощью новых хитов.
Мадонна постоянно креативит в своем микроблоге, выдавая нагора фото и видео, что называется, на грани.
На этот раз 64-летняя дива спровоцировала бурное обсуждение в Сети своего поведения, устроив провокацию.
Мадонна поделилась коротеньким видео, на котором запечатлено, как она выполняет некие телодвижения. В какой-то момент дива задирает объемный свитер и являет миру свои ягодицы, обтянутые черными легинсами.
Пятая точка настолько объемна, что не оставляет сомнений в своей ненатуральности.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Шизофрения последней стадии», «Мадонна в своем стиле. Может себе позволить уже вообще все, потому что давно всем все доказала», «Кринжотека», «Иллюстрация текущей ситуации в мире», «Да вы посмотрите, как ей весело, порадуйтесь за человека. В ее возрасте быть такой зажигалкой», — отреагировали на кадры с участием Мадонны пользователи соцсетей.
Мадонна в легинсах. Фото: соцсети