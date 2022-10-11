Мадонна подразнила публику пришитыми ягодицами, туго обтянув их черными легинсами

Мадонна поделилась коротеньким видео, на котором запечатлено, как она выполняет некие телодвижения. В какой-то момент дива задирает объемный свитер и являет миру свои ягодицы, обтянутые черными легинсами.

Пятая точка настолько объемна, что не оставляет сомнений в своей ненатуральности.