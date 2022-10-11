«Дело дрянь! Сердце разбито»: Ивлеева потеряла флешку с тремя готовыми видеоблогами

11 октября популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила своим подписчикам грустные новости. 31-летняя звезда Интернета поделилась, что находится в моральном упадке и не хочет выкладывать новый выпуск своего видеоблога.
Позже она рассказала, что потеряла флешку в самолете, а на ней были смонтированные и ожидающие публикации на YouTube свежий выпуск AgentShow с участием Элджея, обзор на собственное интервью в шоу «Что было дальше?» и видео похода в провинциальный салон красоты в Таиланде.
«Да, я понимаю, что это не самое страшное, что могло произойти, но это труд, время, люди, случайности, места и прочие вещи, которые спецом не придумаешь и постановочно не снимешь. Это были три готовых выпуска… Я просто в шоке. Почему у меня не хватило мозгов спрятать ее надежно куда-то?» — написала Ивлеева в Telegram, подкрепляя свою обиду ненормативной лексикой.
«Ребята, там был такой влог! *** (черт. — Прим. авт.) с ним с обзором на ЧБД и салон, это можно перезаписать, но то, как мы с Лехой за сырками ходили в магаз, и он интервью давал на камеру, и лучшие моменты с гостями с «Агента» уже никогда не повторить. Дело дрянь! Сердце разбито».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Позже Анастасия написала в сердцах, что удаляется из Интернета. Сочувствуем ей, но не верим, что девушка вот так просто порвет с делом всей своей жизни.