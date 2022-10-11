«Дело дрянь! Сердце разбито»: Ивлеева потеряла флешку с тремя готовыми видеоблогами

11 октября популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила своим подписчикам грустные новости. 31-летняя звезда Интернета поделилась, что находится в моральном упадке и не хочет выкладывать новый выпуск своего видеоблога.

Позже она рассказала, что потеряла флешку в самолете, а на ней были смонтированные и ожидающие публикации на YouTube свежий выпуск AgentShow с участием Элджея, обзор на собственное интервью в шоу «Что было дальше?» и видео похода в провинциальный салон красоты в Таиланде.