Поддержала тренд на естественность: Ирина Пегова предстала без макияжа и в брюках с лампасами в поезде

Ирина Пегова уже много лет строит карьеру и активно снимается в разных проектах. Многие зрители любят ее за роль в сериале «Акушерка». Также она играет в театре. Не раз артистку видели в телевизионных шоу. Она в свои 44 года не перестает работать над собой и открывать в себе новые таланты.
В последнее время Пегова часто путешествует. На днях она побывала в Санкт-Петербурге. Примечательно, что актриса успела щегольнуть там в алом пальто и шелковом платке. Поклонники посчитали, что она похожа на героиню фильма «Любовь и голуби».
А теперь Пегова запечатлелась в поезде. Она не постеснялась предстать без макияжа в трениках с лампасами. Актриса подчеркнула свою фигуру. Она позировала в коридорчике. Ирина собрала волосы, которые покрасила в темный цвет, в хвостик.
«Домой! 5 часов сна в поезде, выспалась», — написала она.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она выглядит посвежевшей. Фанаты также поразились тому, как Пегова постройнела.
«Вы такая лучезарная, от вас такая энергетика исходит», «Вы украшаете собой пространство и людей подле вас», «Ирина, дорогая, вы прекрасно выглядите», «Фигурка просто шикарная», «Мадам, вы в отличной форме, на зависть женщинам и радость мужчин», «Темный цвет вам идет», — прокомментировали пост подписчики.