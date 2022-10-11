Поддержала тренд на естественность: Ирина Пегова предстала без макияжа и в брюках с лампасами в поезде

А теперь Пегова запечатлелась в поезде. Она не постеснялась предстать без макияжа в трениках с лампасами. Актриса подчеркнула свою фигуру. Она позировала в коридорчике. Ирина собрала волосы, которые покрасила в темный цвет, в хвостик.

«Домой! 5 часов сна в поезде, выспалась», — написала она.

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