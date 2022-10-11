«Акцент на длинные ноги»: Бузова в кожаных мини-шортах и остромодных ботфортах появилась на публике

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она смогла прославиться на всю страну. Примечательно, что блондинке доверяют вести все больше развлекательных передач. Также она продолжает выпускать новые песни. При этом лишь в личной жизни артистка не смогла пока обрести счастье, но она заверяет, что ухажеров у нее много.
На этот раз Ольга активно снимается в новых проектах. Она хвастается броскими образами. Артистка не перестает работать над фигурой, но пока не вернулась в форму. Однако это не мешает ей носить мини-юбки и топы. Она с радостью демонстрирует свою фигуру.
На этот раз Бузова облачилась в кожаный тотал-лук. Она покрасовалась в мини-шортах и топе, которые подчеркнули ее формы. Телеведущая дополнила наряд ботфортами на платформе, которые стали хитом осени. Она накинула на плечи рубашку, которая сделала образ более сдержанным. Ольга похвасталась прической и макияжем.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Акцент на глазки, на прически, на длинные ноги. Десятиминутная готовность. Я люблю яркие краски, но черный — это всегда так стильно, сверху еще рубашка такая модная. Ну красота-то какая! Давно не ходила с собранными волосами.
У меня карешечка стильная, решила подсобрать. Мне идет! Шейка длинная такая. А вот так с рубашечкой очень круто, стильно, в то же время просто и очень эффектно. Ведь эффект — мое второе имя!» – поделилась звезда.
Поклонники отметили, что наряд действительно идет Ольге. Многие посчитали, что она верно расставила акценты.