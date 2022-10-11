«Акцент на длинные ноги»: Бузова в кожаных мини-шортах и остромодных ботфортах появилась на публике

На этот раз Бузова облачилась в кожаный тотал-лук. Она покрасовалась в мини-шортах и топе, которые подчеркнули ее формы. Телеведущая дополнила наряд ботфортами на платформе, которые стали хитом осени. Она накинула на плечи рубашку, которая сделала образ более сдержанным. Ольга похвасталась прической и макияжем.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».