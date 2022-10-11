В тренде прямо сейчас: названа самая модная одежда сезона

«Не обязательно уметь делать гранд батман, чтобы одеваться как балерина, считают сегодня дизайнеры. В тренде прямо сейчас «балеткор» — то есть одежда для занятий балетом или ее детали.

Помните знаменитый образ Кэрри Брэдшоу в боди и пачке? Это и есть балеткор. А недавний выход Беллы Хадид в гетрах? Тоже он. А главный хит продаж последних месяцев — балетки Miu Miu, как две капли воды похожие на пуанты? Ну вы поняли. В тренде все, в чем можно увидеть балерину у станка: боди, кардиганы, гетры, болеро, юбки-пачки, ленты в волосах.

Только ходить в этом нужно не на балетный класс по средам, а каждый день. Балеткор — это новый athleisure. То есть спортивный, удобный образ, но при этом очень женственный и изящный», — поделилась Надежда Стрелец.