«Любит Любка попозировать голышом»: Миро подняла на смех Толкалину

На днях Любовь Толкалина опубликовала очередной провокационный снимок, на котором позировала обнаженной в ванне. Лена Миро язвительно прокомментировала откровенный кадр звезды.
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«Любит Любка попозировать голышом. Если где и нарываешься на новость о ней, то обязательно это связано с тем, что она опять где-то сфотографировалась», — написала блогерша на сайте lena-miro.ru.
Миро намекнула, что горячими фотографиями 44-летняя артистка привлекает внимание к своей персоне, поскольку в профессиональном плане у нее наблюдается простой.
«Если кто-то сходу назовет хотя бы два фильма, где снималась Любовь Толкалина, то он смело может взять с полки пирожок с повидлом», — пошутила Лена.