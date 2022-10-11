«Любит Любка попозировать голышом»: Миро подняла на смех Толкалину

На днях Любовь Толкалина опубликовала очередной провокационный снимок, на котором позировала обнаженной в ванне. Лена Миро язвительно прокомментировала откровенный кадр звезды.

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«Любит Любка попозировать голышом. Если где и нарываешься на новость о ней, то обязательно это связано с тем, что она опять где-то сфотографировалась», — написала блогерша на сайте lena-miro.ru.