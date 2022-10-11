«Прелестная барышня»: поклонники очарованы повзрослевшей дочерью Началовой, представшей в роскошном платье в пол

Единственной дочери ныне покойной певицы Юлии Началовой Вере Алдониной в декабре исполнится 16 лет. Почти четыре года из них девочка живет без мамы.
Вера Алдонина демонстрирует, что красотой и талантами пошла в свою звездную родительницу. Девушка покорила публику внешними данными и неподражаемым вокалом.
На днях Вера Алдонина выступила на сцене Кремлевского дворца. Снимками, на которых она запечатлена за кулисами мероприятия, Вера Алдонина поделилась в микроблоге.
В платье цвета индиго в пол Вера Алдонина смотрелась великолепно. Поклонники пришли в восторг, увидев, в какую красавицу превратилась дочь Юлии Началовой.
Вера Алдонина в платье цвета индиго. Фото: соцсети
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«Красавица! Очень стала похожа на маму», «Волшебная красавица. Потрясающее платье! Дедушка с бабушкой огромные молодцы, образцовая семья», «Прелестная барышня», «Какое милое создание, мамины нотки, воспитание, стиль, достойное продолжение династии, красивой женской судьбы ей», — высказались в Сети.