45-летняя Ольга Орлова стала мамой во второй раз

Ольга Орлова является ведущей шоу «Дом-2». Раньше она также была солисткой группы «Блестящие». В этом году блондинка неожиданно сообщила, что беременна.
Многие поклонники ее поздравляли, но были и те, кто осудили звезду, посчитав, что рожать после 40 лет эгоистично.
Однако она с улыбкой отвечала хейтерам, что ее ребенок будет купаться в заботе.
И вот 6 февраля Ольга поделилась радостной новостью. Она сообщила, что стала мамой во второй раз. Пол ребенка телеведущая рассекретила ранее. По всей видимости, мама и малыш хорошо себя чувствуют. Рядом с ней был муж Валерий.
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Поклонники принялись поздравить пару. Многие друзья поддерживали Орлову во время беременности. Рада за нее Ксения Собчак.
Напомним, что долгое время артистка скрывала личную жизнь. От первого брака у нее есть сын Артем, которому уже 21 год. С своим новым возлюбленным телеведущая сыграла свадьбу в 2021 году.