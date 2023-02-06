45-летняя Ольга Орлова стала мамой во второй раз

Ольга Орлова является ведущей шоу «Дом-2». Раньше она также была солисткой группы «Блестящие». В этом году блондинка неожиданно сообщила, что беременна.

Многие поклонники ее поздравляли, но были и те, кто осудили звезду, посчитав, что рожать после 40 лет эгоистично.

Однако она с улыбкой отвечала хейтерам, что ее ребенок будет купаться в заботе.