«Полголовы не было»: мама Марины Африкантовой из «Дома-2» разбилась в ДТП

Сейчас Марина Африкантова находится рядом с мамой, которая уже пошла на поправку.

Накануне Татьяне Африкантовой сняли швы, а еще через некоторое время разрешат снять повязку.

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