«Полголовы не было»: мама Марины Африкантовой из «Дома-2» разбилась в ДТП

Марина Африкантова и ее мама Татьяна Африкантова

Марина Африкантова и ее мама Татьяна Африкантова. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Марина Африкантова рассказала о трагедии в семье.

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова рассказала о страшной аварии, в которую угодила ее мама, тоже экс-участница телестройки Татьяна Африкантова.

Все произошло 29 сентября в Туапсе, но только сейчас Марина Африкантова нашла в себе силы рассказать о случившемся. Мама Марины Африкантовой получила в ДТП обширную травму головы. 

«Мне врачи показали рану на фото,  когда мама поступила на скорой в больницу. Я чуть в обморок не упала, это даже еще хуже, чем я себе представляла. Я такого никогда не видела! На фото полголовы не было. Называется обширная скальпированная рана. Сантиметров 7 в длину и 7 в ширину. До сих пор не понимаю, как врачи это все промывают от грязи и сшивают»,

Сейчас Марина Африкантова находится рядом с мамой, которая уже пошла на поправку.

Накануне Татьяне Африкантовой сняли швы, а еще через некоторое время разрешат снять повязку.

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«Прорвемся, - оптимистично настроена Марина Африкантова. - Главное - жива, здорова, нужно благодарить бога! Все могло бы быть намного хуже».

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