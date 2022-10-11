«Полголовы не было»: мама Марины Африкантовой из «Дома-2» разбилась в ДТП

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова рассказала о страшной аварии, в которую угодила ее мама, тоже экс-участница телестройки Татьяна Африкантова.
Все произошло 29 сентября в Туапсе, но только сейчас Марина Африкантова нашла в себе силы рассказать о случившемся. Мама Марины Африкантовой получила в ДТП обширную травму головы.
«Мне врачи показали рану на фото, когда мама поступила на скорой в больницу. Я чуть в обморок не упала, это даже еще хуже, чем я себе представляла. Я такого никогда не видела! На фото полголовы не было. Называется обширная скальпированная рана. Сантиметров 7 в длину и 7 в ширину. До сих пор не понимаю, как врачи это все промывают от грязи и сшивают»,
Сейчас Марина Африкантова находится рядом с мамой, которая уже пошла на поправку.
Накануне Татьяне Африкантовой сняли швы, а еще через некоторое время разрешат снять повязку.
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«Прорвемся, - оптимистично настроена Марина Африкантова. - Главное - жива, здорова, нужно благодарить бога! Все могло бы быть намного хуже».