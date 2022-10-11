«Люблю костюмы»: 51-летняя Кудрявцева в струящихся брюках в пол и клетчатом жакете скрыла изъяны фигуры

На этот раз Лера предстала в черном костюме. Струящиеся брюки в пол визуально удлиняют ноги жакет в клетку дополнил образ, как и алые лодочки, которые стали изюминкой наряда. Телеведущая скрыла изъяны фигуры с помощью многослойного лука.

«Люблю костюмы. Нашла ребят у которых они очень крутые», — написала звезда.

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