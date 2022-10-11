«Люблю костюмы»: 51-летняя Кудрявцева в струящихся брюках в пол и клетчатом жакете скрыла изъяны фигуры

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит проводить время с семье. Но в 51 год блондинка также продолжает работать. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион», «Звезды сошлись». Лера старается следить за фигурой и не перестает удивлять поклонников своим моложавым видом.
На съемках Кудрявцева пользуется услугами стилиста. Она появляется в эфире в актуальных нарядах. Недавно телеведущая покрасовалась в белом платье в горох. А вот в обычной жизни блондинка носит луки в спортивном стиле, предпочитая яркость и удобство.
На этот раз Лера предстала в черном костюме. Струящиеся брюки в пол визуально удлиняют ноги жакет в клетку дополнил образ, как и алые лодочки, которые стали изюминкой наряда. Телеведущая скрыла изъяны фигуры с помощью многослойного лука.
«Люблю костюмы. Нашла ребят у которых они очень крутые», — написала звезда.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие осыпали ее комплиментами.
«Так стильно», «Просто сама элегантность», «Такой сильный лук! Вам идет», «Выглядишь поразительно», «Привыкли видеть тебя в нарядах Барби! А тут прям леди», «Шикарный аутфит», — стали писать подписчики.