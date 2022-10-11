«На ночь, в баньку, сауну»: как зарабатывала Брежнева и другие из «ВИА Гры» после концертов, уточнила Жигалова

Продюсер Сергей Лавров заявил, что Константин Меладзе специально набирал девушек из бедных семей, чтобы они соглашались на встречи тет-а-тет с богатыми заказчиками. При этом солистки получали за всю свою работу сущие копейки, почти все шло в карман продюсера.

Алена Жигалова ввела некоторую ясность в слова продюсера в эфире своего YouTube-шоу «Алена, блин!»

«Девчонки не только выступали, кстати, ценник их был от 25 тысяч долларов, но также активно участвовали в «продолжении банкета». То есть, если какой-то миллиардер заказывал их куда-то на вечеринку, то девчонки вполне спокойно могли остаться с ним на ночь, в баньку, сауну или еще куда-то. И все это стоило дополнительных денег. Представляете, сколько золотой состав «ВИА Гры» заработал в России? Представляете, как грустит сейчас Константин Меладзе?» — сказала Алена Жигалова.