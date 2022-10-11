Оскандалившаяся дочь Успенской обматерила россиян

В свое время единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина столкнулась с атакой хейтеров. Девушку высмеивали из-за странного поведения на людях.

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Сейчас Татьяна не привлекает внимание к своей персоне скандальными выходками, однако до сих пор не может спокойно реагировать на выпады злопыхателей. На днях она сцепилась с ними в соцсети.

Девушке не понравились язвительные комментарии, которыми наполнился аккаунт Анастасии Волочковой после публикации архивного видео о пике ее карьеры балерины.