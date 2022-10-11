Суда не будет: адвокат вдовы Шатунова ответила на сенсационные заявления Разина

Напомним, ранее Андрей Разин заявил публике, что у него есть новые «сенсационные» данные, благодаря которым он должен выиграть суд за авторское право на песни «Ласкового мая. И подал иск в кассационный суд.

«Заявления господина Разина о якобы имеющих место новых обстоятельствах, связанных с судебными процессами между ним и наследниками Шатунова Ю.В., являются дезинформацией», — сказала Асель Мухтарова-Казарновская аif.ru.

Она пояснила, что производство в судах с участием родственников Шатунова сейчас невозможно, поскольку не прошло положенных шести месяцев со смерти певца. И только после фактического оформления ими наследственных прав возможно судопроизводство за право на песни «Ласкового мая».