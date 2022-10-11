Гришковец раскрыл черту Игоря Верника, о которой знают не все

11 октября отмечает свой день рождения Игорь Верник — актер, ведущий, певец и композитор. Теплые слова поздравления в адрес народного артиста РФ сказал актер, режиссер, писатель Евгений Гришковец. Он поделился своими впечатлениями от совместной работы с Верником — недавно они работали в одном проекте.
«Я снимался с ним совсем недавно. Сейчас закончились съемки и выходит фильм «Грозный папа». С Игорем работали впервые, но долго.
С ним очень смешно на съемочной площадке и при этом сложно, поскольку он постоянно предлагает что-то. Непрерывно пытается изменить текст и сыграть по-разному. Неугомонный в этом смысле человек», — признался Гришковец.
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Кроме того, он раскрыл одну из особенностей Верника, о которой знают далеко не все.
«Многие не знают, что он может быть невероятно комичным. В «Грозном папе» он играет эдакого сказочного злодея. Он невероятно вертляв, смешной. Он придумал совершенно невероятную манеру поведения.
Когда дети будут смотреть эту картину, точно будут хохотать, глядя на него. Об этом его качестве я в общем-то и не знал», — приводит слова Гришковца издание РИА ФАН.