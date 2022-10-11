«Она имеет ввиду Соседова»: кого Пугачева назвала «холопами» и «рабами»

Алла Пугачева умеет говорить загадками: то она заявит, что вернулась в Россию «набить морду» кому-то, то обзовет кого-то «холопами» и «рабами».

Напомним, Примадонна после отлета из Москвы создала гневный пост в соцсетях.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила народная артистка.

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Многие слушатели восприняли это заявление как личное оскорбление, решив, что Алла Пугачева прошлась в целом по россиянам. Однако если вчитаться в текст, то речь идет только о тех, кто ее «ненавидит».

Алена Жигалова в своем YouTube-шоу «Алена, блин!» рассудила на эту тему, придя к выводу, что недругом Аллы Пугачевой может быть критик Сергей Соседов.

«Может быть, Алла Пугачева обращается в Сергею Соседову? Соседов постоянно критикует Аллу Пугачеву. А между прочим еще несколько лет назад он был самым оголтелым ее фанатом в России, бегающим за ней в желании хоть как-то ей пригодиться. Может, она имеет ввиду Соседова? Холоп, ставший рабом!» — разошлась Жигалова.